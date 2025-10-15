Frida Kahlo parle haut et fort, avec son corps fracassé par un accident de bus et ses manières excessives d'inviter la muerte et la vida dans chacun de ses gestes. Elle jure comme un charretier, boit des trempées de tequila. Elle aime les manifestations politiques, mettre des fleurs dans ses cheveux et les fêtes à réveiller les squelettes. Surtout, elle peint. Et par dessus tout, Frida aime Diego, le peintre le plus célèbre du Mexique, son crapaud insatiable, fatal séducteur, qui couvre les murs de fresques gigantesques. Animé par les couleurs brûlantes de Paulina Spucches, Rien n'est noir nous transporte dans ce tourbillon amoureux et nous fait vivre l'existence passionnée d'une des plus grandes figures de l'art moderne, Frida Kahlo, la magicienne affranchie.