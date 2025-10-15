Inscription
Rien n'est noir

Claire Berest, Paulina Spucches

Frida Kahlo parle haut et fort, avec son corps fracassé par un accident de bus et ses manières excessives d'inviter la muerte et la vida dans chacun de ses gestes. Elle jure comme un charretier, boit des trempées de tequila. Elle aime les manifestations politiques, mettre des fleurs dans ses cheveux et les fêtes à réveiller les squelettes. Surtout, elle peint. Et par dessus tout, Frida aime Diego, le peintre le plus célèbre du Mexique, son crapaud insatiable, fatal séducteur, qui couvre les murs de fresques gigantesques. Animé par les couleurs brûlantes de Paulina Spucches, Rien n'est noir nous transporte dans ce tourbillon amoureux et nous fait vivre l'existence passionnée d'une des plus grandes figures de l'art moderne, Frida Kahlo, la magicienne affranchie.

Par Claire Berest, Paulina Spucches
Chez Stock

|

Auteur

Claire Berest, Paulina Spucches

Editeur

Stock

Genre

Romans graphiques

Rien n'est noir

Claire Berest, Paulina Spucches

Paru le 15/10/2025

208 pages

Stock

24,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782234097773
