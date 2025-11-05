Inscription
#Beaux livres

Un grand week-end à Lyon

Collectif, Hachette

Vivez un séjour inoubliable à Lyon grâce à ce guide de format poche ultra complet ! Découvrez les incontournables de la destination comme les lieux plus confidentiels, les quartiers authentiques et les adresses tendance... - Des expériences uniques et des activités originales : se poser dans un parc méconnu, avec une vue imprenable sur la ville, visiter le fameux Musée des Confluences, faire une balade à vélo ou partir en croisière le long de la Saône, découvrir Lyon par la réalité virtuelle... - Les meilleures adresses soigneusement sélectionnées par nos auteurs : nos boutiques gourmandes favorites, le top des bouchons, les plus belles terrasses, les meilleures activités à faire entre amis ou en famille, nos boutiques d'artisanat local préférées... - Des quartiers à parcourir en prenant son temps, en mixant les visites culturelles, les jolies boutiques, les pauses dans un resto cosy ou en terrasse. - Des pages culturelles complètes et concises pour mieux comprendre l'histoire de la ville et ce qui fait sa richesse. - Un carnet pratique avec toutes les infos utiles. - Un plan par quartier et un plan détachable avec toutes les adresses localisées.

Par Collectif, Hachette
Chez Hachette

|

Auteur

Collectif, Hachette

Editeur

Hachette

Genre

Guides de Lyon

Un grand week-end à Lyon

Collectif, Hachette

Paru le 19/11/2025

224 pages

Hachette

10,95 €

9782017310822
