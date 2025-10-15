Inscription
#Roman francophone

Je suis né du diable

Jean-Christophe Grangé

"Depuis que j'écris des romans, la question qu'on m'a le plus souvent posée est : mais d'où vous viennent des idées pareilles ? Je réponds parfois : l'inspiration... En réalité, je n'en sais rien. Mais la question revient tellement souvent qu'elle m'a forcé à réfléchir. Et si quelque chose de singulier était survenu dans mon existence qui puisse expliquer une inspiration aussi violente ? Je me suis tourné vers l'enfance. Si la mienne a été parfaitement heureuse, elle n'a pas été normale. J'ai grandi, sans le savoir, mais en le pressentant, à l'ombre d'une menace, d'une histoire d'épouvante que personne n'a jamais voulu me raconter. Alors, j'ai creusé. Et je n'ai pas été déçu. Figure maléfique, violence exacerbée, persécution mentale : tout Grangé est là. Aucun doute : avec de telles origines, je ne pouvais pas écrire autre chose... Mais d'où vous viennent des idées pareilles ? Ce livre est la réponse".

Par Jean-Christophe Grangé
Chez Albin Michel

Auteur

Jean-Christophe Grangé

Editeur

Albin Michel

Genre

Littérature française

Je suis né du diable

Jean-Christophe Grangé

Paru le 15/10/2025

400 pages

Albin Michel

21,90 €

9782226504340
© Notice établie par ORB
