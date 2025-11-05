Terroirs et savoir-faire de nos campagnes

Un hommage vivant et généreux à la France des terroirs. Beret basque vissé sur la tête et passion chevillée au corps, "Le Grand Gaulois" (Timothée Martin de son vrai nom) nous entraîne dans une exploration profondément enracinée de la France rurale. Dans ce livre foisonnant, il nous apprend les savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui, les spécialités culinaires emblématiques, les pratiques oubliées et les traditions populaires qui font toute la richesse de nos campagnes. A travers plus de 200 sujets à picorer librement, découvrez une France authentique, vivante et gourmande. DANS CE LIVRE : Explorez les grandes familles du patrimoine rural : terroir, merroir, élevage, forêt, culture, alcool, techniques... Apprenez à reconnaître un vrai camembert, élever des escargots dans votre jardin, faire votre jambon blanc ou encore "plesser" une haie comme nos anciens. Profitez d'un guide visuel et pratique, illustré de dessins colorés et de schémas clairs pour tout comprendre en un clin d'oeil.