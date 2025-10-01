Inscription
L'agenda budget ultra simple

Play Bac, Céline Chapdelaine

La marque n°1 de l'organisation familiale FrigoBloc existe AUSSI en agendas ! Un agenda malin indispensable pour bien gérer son budget ET s'organiser sur 12 mois, de janvier à décembre 2026 ! Chaque mois : le tableau de suivi des dépenses (dépenses et recettes fixes + spécifiques), des astuces et conseils pour économiser et un agenda mensuel pour noter ses principaux rendez-vous. Chaque semaine : un espace agenda supplémentaire et les dépenses de la semaine. Malin : à la fin de l'année, retrouvez des pages bilans pour suivre, anticiper et optimiser ses dépenses par grand thême (énergie, vacances, habillement, alimentation, téléphonie, frais de garde, etc.). En bonus : - 5 enveloppes indéchirables pour bien gérer son budget - Des informations sur la méthode des enveloppes, - Des astuces anti-inflation pour vos courses alimentaires.

Genre

Agendas adulte

L'agenda budget ultra simple

Paru le 01/10/2025

221 pages

16,90 €

9782809692327
