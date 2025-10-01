The Holly Dates

" La parfaite romance de Noël, pleine de charme, de rires et d'émotion. " Steph's Romance Book Talk Tout ce qu'elle voulait pour Noël, c'était un petit ami avec qui passer les fêtes. Tout ce qu'il voulait, c'était qu'elle emmène ses premiers rendez-vous foireux ailleurs... Holly Jackson était fofolle et malheureuse en amour, mais son petit coeur romantique s'obstinait à poursuivre sa quête du partenaire idéal - mêmeaprès que son fiancé l'avait plaquée au pied de l'autel, la veille de Noël. Kai Kane, restaurateur grincheux et râleur, qui ne voulait plus entendre parler d'amour, voyait avec agacement chaque soir dans son établissement, Holly au bras d'une nouvelle conquête. Pour ne plus avoir à? subir ses dates, il proposa à Holly de l'aider à? trouver un prétendant digne de ce nom. Tout allait bien jusqu'à ce que Kai - de plus en plus jaloux - de la relation qu'Holly entretenait avec un autre homme, se montra surprotecteur avec elle. Mais rien n'est simple lorsqu'il s'agit d'amour et de vacances, et Kay allait devoir redoubler d'efforts pour devenir le date préféréde Holly...