My fucking Santa Niklaus

Il est le petit-fils du père Noël... et il déteste Noël. Malheureusement pour lui, c'est littéralement une affaire de famille. Niklaus déteste Noël. Ce qui est plutôt gênant quand on est le petit-fils du père Noël et qu'on est censé lui succéder ! Contraint de respecter l'accord passé avec son grand-père, Nik débarque à New York pour une formation express afin de reprendre les rênes du célèbre traîneau. Mais à peine arrivé, il se fait assommer... par une poêle à frire. A l'origine de ce malentendu : Ivy, pâtissière accro à Noël et maman d'une petite fille devenue mutique. Avec un médaillon magique désormais brisé et un grand-père aux abonnés absents, Nik n'a plus qu'un seul espoir s'il veut rentrer en Laponie : recréer lui-même la Magie de Noël. Et si Ivy était le miracle qu'il n'attendait plus ?