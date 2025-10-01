Inscription
#Roman francophone

My fucking Santa Niklaus

Elodie Dieudonne

ActuaLitté
Il est le petit-fils du père Noël... et il déteste Noël. Malheureusement pour lui, c'est littéralement une affaire de famille. Niklaus déteste Noël. Ce qui est plutôt gênant quand on est le petit-fils du père Noël et qu'on est censé lui succéder ! Contraint de respecter l'accord passé avec son grand-père, Nik débarque à New York pour une formation express afin de reprendre les rênes du célèbre traîneau. Mais à peine arrivé, il se fait assommer... par une poêle à frire. A l'origine de ce malentendu : Ivy, pâtissière accro à Noël et maman d'une petite fille devenue mutique. Avec un médaillon magique désormais brisé et un grand-père aux abonnés absents, Nik n'a plus qu'un seul espoir s'il veut rentrer en Laponie : recréer lui-même la Magie de Noël. Et si Ivy était le miracle qu'il n'attendait plus ?

Par Elodie Dieudonne
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

Elodie Dieudonne

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Comédie romantique et humorist

My fucking Santa Niklaus

Elodie Dieudonne

Paru le 01/10/2025

430 pages

Hugo et Compagnie

7,90 €

ActuaLitté
9782755677782
© Notice établie par ORB
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.