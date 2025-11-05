Le médecin au pays des aides-soignants

Bienvenue dans le monde merveilleux des couches (XXL) des plateaux-repas (infâmes) et des toilettes (chronométrées) ! Max pensait que ce serait peinard : changer deux draps, faire trois blagues et regarder l'horloge jusqu'à la pause-café. Il s'est retrouvé au milieu d'un champ de bataille, où on survit avec deux mains, beaucoup d'humour et pas assez de bras. Entre patients attachants, collègues survoltés et cadre tyrannique, une BD tendre et caustique sur le monde hospitalier, ses absurdités et ses petits fragments d'humanité.