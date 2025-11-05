Inscription
#Imaginaire

Le médecin au pays des aides-soignants

Védécé, ChullyBunny

Bienvenue dans le monde merveilleux des couches (XXL) des plateaux-repas (infâmes) et des toilettes (chronométrées) ! Max pensait que ce serait peinard : changer deux draps, faire trois blagues et regarder l'horloge jusqu'à la pause-café. Il s'est retrouvé au milieu d'un champ de bataille, où on survit avec deux mains, beaucoup d'humour et pas assez de bras. Entre patients attachants, collègues survoltés et cadre tyrannique, une BD tendre et caustique sur le monde hospitalier, ses absurdités et ses petits fragments d'humanité.

Par Védécé, ChullyBunny
Chez Hachette

|

Auteur

Védécé, ChullyBunny

Editeur

Hachette

Genre

Humour

Le médecin au pays des aides-soignants

Védécé, ChullyBunny

Paru le 05/11/2025

80 pages

Hachette

16,99 €

9782017252573
