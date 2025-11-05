Inscription
#Essais

Parole et Prière N° 186, décembre 2025

Loïc Mérian

" En ce que tu as à faire, neprends jamais un homme, si saint soit-il, pour modèle, car le démon te mettrasous les yeux ses imperfections. Mais imite le Christ qui est souverainementparfait et souverainement saint et jamais tu n'erreras. " Saint Jean de laCroix Docteur depuis 100 ans ! Saint Jean de la Croix est, avec sainte Thérèsed'Avila, cet incontournable réformateur du Carmel au XVIe siècle. Al'aube du centenaire de son doctorat (il a été proclamé docteur de l'Eglise en1926), plongeons-nous quotidiennement dans la profondeur spirituelle etthéologique de ses textes et cheminons en suivant l'étoile vers notre Dieud'amour qui revêt notre humanité et vient nous sauver !

Par Loïc Mérian
Chez Artège Editions

|

Auteur

Loïc Mérian

Editeur

Artège Editions

Genre

Célébration

Parole et Prière N° 186, décembre 2025

Loïc Mérian

Paru le 05/11/2025

400 pages

Artège Editions

4,20 €

9772109551868
9772109551868
