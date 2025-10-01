Inscription
#Essais

Mon arbre de vie

Dina Scherrer

ActuaLitté
Ce coffret rend accessible à chacun la méthode Arbre de vie. Une méthode qui vous permet, au travers d'un questionnement à la fois simple et élaboré, de réfléchir en profondeur à vos besoins, forces, attentes, objectifs. Il intègre un livret qui détaille la méthode, ses intentions et vous guidera pour réaliser votre Arbre de vie. Pour ce faire, vous pouvez, ou suivre l'un des 21 protocoles Arbre de vie clés en main sur des thèmes spécifiques tel l'estime de soi, la transition de vie et bien d'autres, ou, créer votre Arbre de vie sur-mesure et unique à travers les 56 cartes du coffret. Les questions, qui vous sont présentées par Dina Scherrer dans ce coffret, sont le fruit de 15 années d'expérience dans l'accompagnement sur tous types de problématiques que l'autrice met au service de vos projets.

Par Dina Scherrer
Chez InterEditions

|

Auteur

Dina Scherrer

Editeur

InterEditions

Genre

Arts divinatoires

Mon arbre de vie

Dina Scherrer

Paru le 01/10/2025

156 pages

InterEditions

24,90 €

ActuaLitté
9782729625078
© Notice établie par ORB
