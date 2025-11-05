Thorgal : le jeu de cartes

Partez à la conquête de l'univers de Thorgal et découvrez les mystères du peuple des étoiles. Dans cette saga viking héroïque, choisissez votre faction, entreprenez de dangereux périples sur les mers gelées et manipulez les fils du destin pour faire obstacle à vos adversaires et assurer votre victoire. A tour de rôle, partez à la rencontre de votre destinée ou soyez le fléau inexorable de la fatalité : formez votre équipe pour mettre le cap sur les lieux les plus iconiques de la série, ou parsemez d'embûches les voyages de Thorgal et de ses compagnons. Sur les mers glaciales du Grand Nord, seule votre bravoure vous permettra d'inscrire votre nom dans la légende : partez à l'aventure, votre destin vous attend !