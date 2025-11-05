Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Thorgal : le jeu de cartes

Marcin Tomczyk, Hamme jean Van, Grzegorz Rosinski

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Partez à la conquête de l'univers de Thorgal et découvrez les mystères du peuple des étoiles. Dans cette saga viking héroïque, choisissez votre faction, entreprenez de dangereux périples sur les mers gelées et manipulez les fils du destin pour faire obstacle à vos adversaires et assurer votre victoire. A tour de rôle, partez à la rencontre de votre destinée ou soyez le fléau inexorable de la fatalité : formez votre équipe pour mettre le cap sur les lieux les plus iconiques de la série, ou parsemez d'embûches les voyages de Thorgal et de ses compagnons. Sur les mers glaciales du Grand Nord, seule votre bravoure vous permettra d'inscrire votre nom dans la légende : partez à l'aventure, votre destin vous attend !

Par Marcin Tomczyk, Hamme jean Van, Grzegorz Rosinski
Chez XXXX

|

Auteur

Marcin Tomczyk, Hamme jean Van, Grzegorz Rosinski

Editeur

XXXX

Genre

Jeux de société

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Thorgal : le jeu de cartes par Marcin Tomczyk, Hamme jean Van, Grzegorz Rosinski

Commenter ce livre

 

Thorgal : le jeu de cartes

Marcin Tomczyk

Paru le 05/11/2025

XXXX

45,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 3663411312185
3663411312185
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.