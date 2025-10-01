Figure majeure de la philosophie française au xxe siècle, Gaston Bachelard (1884-1962) développe une pensée subversive et novatrice à deux versants : l'un tourné vers la rationalité scientifique, l'autre vers l'imaginaire littéraire et esthétique. Il instaure entre raison et imagination une alternance réglée, rythmée, ouvrant sur une éthique ou un "art de vivre" - respectueux de la variété des formes de la vie bonne comme de l'essentielle liberté de l'esprit. Par son approche globale et inédite de la pensée de Bachelard, Gilles Hieronimus nous permet de la comprendre dans toute sa cohérence, rendant ainsi justice à un philosophe au style inclassable, qui influença Sartre, Merleau-Ponty, Ricoeur, Deleuze, Foucault ou Simondon.