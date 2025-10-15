Inscription
#Essais

Déshumanités numériques

Dominique Boullier

ActuaLitté
Que faire ? Qui croire ? Se déconnecter ? Changer de réseau social ? Interdire TikTok ? Laisser nos enfants devant les écrans ou les protéger ? Apprendre à utiliser l'IA, et laquelle ? Ecouter les prophètes de malheur ou les vendeurs de miracles ? Choisir les standards des plateformes ou les solutions indépendantes et libres ? Se méfier de la Russie, de la Chine, des Etats-Unis ? Ou croire en l'Europe ? Suivre les aventures des héros de la Tech ? La désorientation est générale pour le public, pour les décideurs comme pour les chercheurs tant la rapidité des changements techniques, économiques et politiques est fulgurante et surtout incertaine. L'irruption de l'IA générative en 2022 en fut la marque la plus brutale, mais les dérives des réseaux sociaux comme l'ingérence de ces plateformes dans les élections et les attaques informatiques font partie de ce chaos généralisé dans le numérique. Des réseaux et des technologies qui n'ont jamais vraiment été gouvernés amplifient les clivages et les risques sociaux. Le pari des sciences sociales de donner des grilles de compréhension dans la longue durée se trouve débordé par l'actualité. Elles doivent pourtant alerter sur des risques majeurs de déshumanisation, c'est-à-dire de perte de compétences humaines, en matière de souveraineté, de connaissance et de vie sociale, politique et morale. Ce livre propose un cadre d'analyse pour retrouver un cap sans se laisser déshumaniser par l'agitation numérique. Ouvrage garanti sans IA !

Par Dominique Boullier
Chez Armand Colin

|

Auteur

Dominique Boullier

Editeur

Armand Colin

Genre

Communication - Médias

Déshumanités numériques

Dominique Boullier

Paru le 15/10/2025

221 pages

Armand Colin

16,90 €

9782200642907
