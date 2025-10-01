Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Polar

Le Trail de Nouméa

Arnaud Dangoisse

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ils courent chaque samedi. Pour le plaisir, pour l'effort, pour se retrouver. Mais cette fois, l'un d'eux manque à l'appel. Paul, ancien du GIGN, mène aujourd'hui une vie paisible, entre footing du week-end et souvenirs enfouis. Jusqu'à ce matin-là. Un cauchemar, un frisson, un tir. Quelqu'un veut sa peau. Et il ne comprend pas pourquoi. Pendant que ses amis s'interrogent, les événements s'accélèrent : filatures, menaces, courses-poursuites... Le trail du Four à Chaux pourrait bien devenir une véritable chasse à l'homme. Et personne ne semble à l'abri. Quand le passé refait surface, la boue des sentiers n'est pas la seule chose qui colle aux semelles. Entre thriller psychologique, suspense, magie insulaire et chronique de groupe, Le Trail de Nouméa vous entraîne dans une course haletante où l'adrénaline est reine, et où la vérité se mérite à la sueur et au sang.

Par Arnaud Dangoisse
Chez Rhéartis Editions

|

Auteur

Arnaud Dangoisse

Editeur

Rhéartis Editions

Genre

Thrillers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Trail de Nouméa par Arnaud Dangoisse

Commenter ce livre

 

Le Trail de Nouméa

Arnaud Dangoisse

Paru le 01/10/2025

386 pages

Rhéartis Editions

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782714605375
9782714605375
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.