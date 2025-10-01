Ils courent chaque samedi. Pour le plaisir, pour l'effort, pour se retrouver. Mais cette fois, l'un d'eux manque à l'appel. Paul, ancien du GIGN, mène aujourd'hui une vie paisible, entre footing du week-end et souvenirs enfouis. Jusqu'à ce matin-là. Un cauchemar, un frisson, un tir. Quelqu'un veut sa peau. Et il ne comprend pas pourquoi. Pendant que ses amis s'interrogent, les événements s'accélèrent : filatures, menaces, courses-poursuites... Le trail du Four à Chaux pourrait bien devenir une véritable chasse à l'homme. Et personne ne semble à l'abri. Quand le passé refait surface, la boue des sentiers n'est pas la seule chose qui colle aux semelles. Entre thriller psychologique, suspense, magie insulaire et chronique de groupe, Le Trail de Nouméa vous entraîne dans une course haletante où l'adrénaline est reine, et où la vérité se mérite à la sueur et au sang.