#Essais

Comment l'éducation est sortie de l'école

Benjamin Moignard, Stéphanie Rubi

Cet ouvrage présente les recherches relatives aux publics, aux acteurs et aux structures (ou dispositifs) de l'éducation pour montrer que l'école ne fait pas tout et n'est pas le seul lieu d'éducation. Ce mouvement témoigne d'une recomposition et d'un élargissement du champ de la sociologie de l'éducation. L'ouvrage est orienté vers l'appréhension des "problèmes" perçus par les professionnels du champ de l'éducation ; il vise à contextualiser les transformations du champ de la sociologie de l'éducation par des objets concrets : comment les statuts de l'enfance se transforment ? Quels sont les enjeux pour les professionnels ? Quels sont les nouveaux métiers de l'éducation ? Ces nouveaux métiers ont-ils une incidence sur une nouvelle distribution des missions habituelles ou renouvelées ? Quelles relations et modalités de travail sont identifiables entre les différents acteurs éducatifs ?

