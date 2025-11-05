Inscription
#Roman francophone

Nostalgia

Léa Nemezia

ActuaLitté
Cette édition spéciale du Tome 2, Nostalgia est dotée d'un beau jaspage à motifs. La romance dark academia qui a conquis les lecteurs sur Wattpad Alors que l'année universitaire reprend à Oxford, Heather Bell sombre petit à petit. Plus elle essaie de créer, plus son inspiration la fuit. Mais si elle souhaite conserver sa bourse d'étude, elle n'a plus le choix, elle doit se reconnecter à son art, et vite. Alexander White, de son côté, profite des tous les avantages offerts par les Epines Royales. Héritier d'une fortune ancestrale et brillant étudiant en droit, tout semble lui sourire. Du moins, en apparence. Heather prend peu à peu conscience qu'elle n'a jamais été aussi créative que lorsqu'elle côtoyait Alexander, à l'internat. Il lui a fait toucher les étoiles du doigt avant de la faire dégringoler plus bas que terre. Elle n'a alors plus qu'une idée en tête : la vengeance. Et Alexander sera sa première victime. Mais pourquoi le déteste-t-elle autant ? Que s'est-il passé entre eux il y a trois ans ? Est-il vraiment le grand méchant de cette sombre histoire ? Les vilains démons d'Oxford cachent tous un secret. Et celui d'Alexander pourrait en choquer plus d'un.

Par Léa Nemezia
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

Léa Nemezia

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Romance sexy

Nostalgia

Léa Nemezia

Paru le 05/11/2025

600 pages

Hugo et Compagnie

22,50 €

ActuaLitté
9791042903084
