Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Twisted Game

Charline McGregor, Ana Huang

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Pour ce format collector, retrouvez : une couverture cartonnée avec des dorures et un jaspage. Rhys Larsen est un garde du corps accompli : froid, efficace et veillant à ne jamais s'impliquer auprès de ses clients. Ou clientes. Mais il se rend vite compte que Bridget von Asheberg va lui donner du fil à retordre. C'est une princesse lumineuse, belle, qui devient un fruit défendu pour lui. Bridget sait quel est son devoir et son avenir depuis l'abdication de son frère : un mariage arrangé qui l'intéresse peu. Surtout que son garde du corps suscite chez elle des désirs qu'elle a du mal à cacher. Sa nouvelle fonction n'est pas sans danger non plus. Et Rhys va devoir garder toute son efficacité pour la protéger.

Par Charline McGregor, Ana Huang
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

Charline McGregor, Ana Huang

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Romance sexy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Twisted Game par Charline McGregor, Ana Huang

Commenter ce livre

 

Twisted Game

Ana Huang trad. Charline McGregor

Paru le 05/11/2025

504 pages

Hugo et Compagnie

22,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791042902667
9791042902667
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.