Twisted Game

Pour ce format collector, retrouvez : une couverture cartonnée avec des dorures et un jaspage. Rhys Larsen est un garde du corps accompli : froid, efficace et veillant à ne jamais s'impliquer auprès de ses clients. Ou clientes. Mais il se rend vite compte que Bridget von Asheberg va lui donner du fil à retordre. C'est une princesse lumineuse, belle, qui devient un fruit défendu pour lui. Bridget sait quel est son devoir et son avenir depuis l'abdication de son frère : un mariage arrangé qui l'intéresse peu. Surtout que son garde du corps suscite chez elle des désirs qu'elle a du mal à cacher. Sa nouvelle fonction n'est pas sans danger non plus. Et Rhys va devoir garder toute son efficacité pour la protéger.
Par
Charline McGregor, Ana Huang Chez
Hugo et Compagnie
