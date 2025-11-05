Pour ce format collector à la couverture cartonnée, retrouvez : une jaquette, un jaspage, des pages de gardes illustrées et un chapitre bonus. Eternelle romantique, Jasmine passe ses journées à organiser le mariage des autres. Après une rupture douloureuse aux raisons inconnues, Jasmine aimerait tourner la page. Mais quand ses amis se marient, elle sait qu'il sera là. Celui dont il ne faut pas prononcer le nom, c'est lui : Andréa Moretti. Son premier amour. L'homme qu'elle n'arrive pas à oublier. Célibataire malgré lui, Andréa refuse de vivre avec des regrets. Un seul le hante jour et nuit : avoir laissé échapper l'unique femme qu'il a jamais aimée. Contre leur gré, les voilà forcés de se côtoyer le temps d'un road trip en Toscane Son seul regret, c'est elle : Jasmine Pham. Son ex. Celle qui lui a brisé le coeur deux il y a deux ans. En dépit de la rancoeur, l'amour n'a jamais disparu. La vie leur offre une seconde chance... mais n'est-il pas déjà trop tard ? Ce qu'en disent les lecteur. ices : " Voilà le tout dernier tome et encore une magnifique lecture. Morgane nous transporte dans un été parsemé de seconde chance, d'amour, d'amitié, de soleil et surtout de découverte de l'Italie. " @Lisa " Quelle joie de voir nos quatre " fleurs " réunies. Une saga qui prône les femmes, leurs envies, leurs rêves, leurs corps. Mais surtout l'amitié. " @Sophiebookenfolie " Ce livre raconte la vie, la vraie. Le premier amour, les désaccords, les compromis, les secondes chances, les pages difficiles à tourner, l'inédit, le coeur qui bat, les cadeaux qu'offre la vie quand on ne les attend même pas. Un été pour te retrouver, c'est avant tout le voyage de Jazz, celui où elle apprend à se connaître, à s'accepter, à se libérer du poids de la société pour se choisir et se trouver, enfin. " @I want a fairy tale " J'ai été scotchée par la fin que j'espérais de tout mon coeur. On ne peut qu'être brisée face à la dureté de la vie qu'ont vécue Jasmine et Andréa, et pour autant l'espoir est toujours là. Parfois bien caché, mais tenace. Je suis admirative et chamboulée à la fin de ces pages. " @Virginie