"Damnenias, le village hanté", deuxième roman de la série "Les villages hantés", confirme le talent singulier de Julys Thild. Entre drame familial et phénomènes surnaturels, Damnenias tisse une intrigue où le suspens, les émotions et les mystères s'entrelacent avec justesse. Ce roman peut se lire indépendamment de "Déchunes, le village hanté", tout en prolongeant son univers. Les personnages ont évolués, se sont à présent des adultes confrontés à des dilemmes plus complexes. La où Déchunes s'adressait à un public adolescent, Damnenias vise les lecteurs en quête de frissons psychologiques et paranormaux.