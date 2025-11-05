Coffret en 4 volumes

L'ascension fulgurante d'un gang de choc ! Devenu boss d'un puissant gang coréen, Ken n'est pas sans états d'âme pour autant. Fatigué de cacher son statut à Yumin, la femme qu'il aime, de peur qu'elle ne le rejette, Ken décide de démissionner ! C'est alors qu'il rencontre une méga star de la chanson, qui lui propose de devenir son road manager. Enfin un travail de tout repos et bien payé pour Ken... C'est ce qu'il croit. Les dérives du show business ont parfois un parfum mafieux !