#Manga

Coffret en 4 volumes

Boichi, Arnaud Delage

L'ascension fulgurante d'un gang de choc ! Devenu boss d'un puissant gang coréen, Ken n'est pas sans états d'âme pour autant. Fatigué de cacher son statut à Yumin, la femme qu'il aime, de peur qu'elle ne le rejette, Ken décide de démissionner ! C'est alors qu'il rencontre une méga star de la chanson, qui lui propose de devenir son road manager. Enfin un travail de tout repos et bien payé pour Ken... C'est ce qu'il croit. Les dérives du show business ont parfois un parfum mafieux !

Par Boichi, Arnaud Delage
Chez Bamboo Editions

|

Auteur

Boichi, Arnaud Delage

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Seinen/Homme

Coffret en 4 volumes

Boichi trad. Arnaud Delage

Paru le 05/11/2025

208 pages

Bamboo Editions

30,00 €

9791041116324
