Illusions perdues

Honoré de Balzac, Philippe Berthier, Catherine Cusset

Illusions perdues raconte le destin de deux amis, l'imprimeur David Séchard et le poète Lucien de Rubempré. L'un restera à Angoulême, l'autre partira pour Paris à la recherche de la gloire. Comédie des moeurs provinciales et parisiennes, fresque sur les milieux de la librairie, du théâtre et du journalisme à Paris aux alentours de 1820, ce roman est plus qu'un roman. Il est tous les romans possibles. En lui coexistent l'épopée des ambitions déçues, le poème lyrique des espérances trompées, l'encyclopédie de tous les savoirs. Avec Illusions perdues, Balzac nous donne le premier roman total, réflexion métaphysique sur le sens d'une société et d'une époque placées, entre cynisme et mélancolie, sous le signe de la perte et de la désillusion.

Par Honoré de Balzac, Philippe Berthier, Catherine Cusset
Chez Flammarion

Auteur

Honoré de Balzac, Philippe Berthier, Catherine Cusset

Editeur

Flammarion

Genre

Littérature française

Illusions perdues

Honoré de Balzac

Paru le 15/10/2025

688 pages

Flammarion

6,80 €

9782080499462
