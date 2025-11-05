Inscription
#Manga

Pack en 2 volumes

Arnaud Takahashi, Nanaki Nanao

ActuaLitté
Un mystérieux héros qui dit vouloir exterminer tous ses semblables ? ! Attention, voici l'incroyable Helck ! Alors que les humains viennent de battre le terrible Roi démon, le peuple des forces du mal s'affronte maintenant dans un tournoi dont le vainqueur sera reconnu comme prochain roi. Jusque-là, rien de bien étrange. Mais l'un des participants les plus puissants, le plus à même de gagner et accéder au trône, n'est autre qu'un héros humain... Un certain Helck aux allures d'Hercule du pauvre, qui affirme détester ses semblables et vouloir rallier les démons pour vaincre la race humaine ! Ce qui n'est pas du tout du goût d'une des organisatrices, Vermilio la Rouge, qui va tout faire pour éliminer cet intrus humain. Mais qui est cet étrange énergumène et quelles sont ses véritables intentions ?

Par Arnaud Takahashi, Nanaki Nanao
Bamboo Editions

|

Auteur

Arnaud Takahashi, Nanaki Nanao

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Shonen/garçon

Pack en 2 volumes

Nanaki Nanao trad. Arnaud Takahashi

Paru le 05/11/2025

Bamboo Editions

7,95 €

ActuaLitté
9791041116188
