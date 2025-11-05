Brave Bell Tome 5

Entre le coeur et la justice, les desseins d'un fils de yakuza. LL vs BB & SS ! L'heure du combat a sonné ! Alors que la Legal Laugh Asuka a décimé la section 1 de Shirogane Safety avec son Divinferno Bombe , des Eveillés à la Surpuissance passent également à l'attaque. Shirahime intervient en personne et Ryûsei tente une attaque-surprise, mais ils ne parviennent pas à prendre l'avantage. Après avoir découvert le secret du Divinferno Bombe , Sôji se lance dans la bataille avec Akuri. Mais l'ennemi ne tarde pas à passer à la phase suivante de son plan... Un utilisateur de Divinfernos à la puissance hors-norme passe à l'action. Ca va chauffer !