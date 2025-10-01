Inscription
Le stress au travail

Patrick Légeron

Le stress au travail peut mettre en péril la santé physique et mentale des individus. Il a aussi un coût économique gigantesque pour les entreprises et les économies nationales. Comment en sommes-nous arrivés là ? Comment cette formidable mécanique qui devrait être un moteur d'action est-elle devenue un vrai risque pour la santé ? Comment la société, les entreprises, les salariés ont-ils évolué sur cet épineux sujet ? Et quelles sont les actions possibles pour limiter les sources de stress ? Quinze ans après son ouvrage pionnier, référence sur le sujet, Patrick Légeron fait le point sur le stress au travail, ce véritable enjeu de santé, et détaille les stratégies efficaces à mettre en place pour ne pas se laisser entraîner vers l'épuisement ou la dépression, pour éviter cette souffrance humaine et ce gâchis économique. Comprendre et gérer le stress pour prévenir l'épuisement.

Par Patrick Légeron
Chez Editions Odile Jacob

|

Auteur

Patrick Légeron

Editeur

Editions Odile Jacob

Genre

Psychologie du travail

Le stress au travail

Patrick Légeron

Paru le 08/10/2025

464 pages

Editions Odile Jacob

10,50 €

9782415013288
