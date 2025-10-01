Inscription
#Essais

Quarante voleurs en carence affective

Boris Cyrulnik

ActuaLitté
"Pendant les années de guerre, j'ai été privé de toute relation. Après la guerre, j'ai été placé dans une institution. Dans ce désert affectif, où la plupart des enfants s'éteignent, j'ai réussi à m'évader en découvrant les mondes animaux. Comme il n'y avait personne à rencontrer, je m'échappais par une déchirure du grillage pour aller parler au chien du voisin. Il m'accueillait avec joie quand je lui racontais mes malheurs. Ce chien m'a beaucoup aidé. Mes seules relations humaines, je les avais avec des bêtes. Est-ce la raison pour laquelle j'ai toujours pensé qu'en étudiant les animaux on pourrait mieux comprendre la condition humaine ? " B. C. Les enfants en carence affective risquent de devenir des adultes violents. La parole humaine, source de créativité, engendre aussi l'horreur des guerres de croyance. Comparant les animaux et les hommes, convoquant une somme inégalée de connaissances et d'expériences cliniques, Boris Cyrulnik nous fait ressentir et comprendre la violence du monde et les racines de la guerre. Poursuivant son exploration conjuguée de l'âme humaine et des mondes animaux, Boris Cyrulnik nous livre ici une oeuvre magistrale, où l'on découvre un savant derrière le conteur et le sage.

Par Boris Cyrulnik
Editions Odile Jacob

|

Auteur

Boris Cyrulnik

Editeur

Editions Odile Jacob

Genre

Essais

Quarante voleurs en carence affective

Boris Cyrulnik

Paru le 08/10/2025

352 pages

Editions Odile Jacob

10,50 €

9782415013264
