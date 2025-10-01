Fractures dans l'Occident

Quelque chose ne va plus dans l'Occident, quelque chose s'est brisé, sournoisement, progressivement, que nous n'avons pas vu venir. Pour quelles raisons des sociétés aussi développées, libres, prospères, éduquées que les sociétés occidentales finissent-elles par honnir ce qui a fait leur puissance et leur liberté ? Qu'avons-nous raté ? Il faut impérativement tenter de comprendre ce vent de folie qui fracture l'Occident si l'on veut répondre, contrecarrer, freiner, voire arrêter le triomphe d'un autoritarisme à venir, fossoyeur des libertés les plus fondamentales de nos sociétés. C'est peut-être en Europe, cette autre moitié jadis si puissante de l'Occident, que résident les réponses. Deviendra-t-elle un mollusque soumis aux injonctions américaines, ou le dernier des Mohicans pour la défense et l'illustration d'un Occident encore démocratique ? Il n'y a que l'Europe qui puisse relever le défi.