#Essais

Confessions d'un enfant de la gauche

Arthur Nesnidal

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Je suis de gauche. En fait, c'est pire. Je suis gauchiste. De naissance, excusez du peu. Je suis toujours gauchiste, mais je ne suis plus enfant de choeur de l'armée rouge. Adulte, j'ai des mauvaises pensées. J'ai lu Weber, et je me suis dit : pourquoi pas. J'ai dit du mal des syndicats. J'ai oublié l'odeur des lacrymos, moi qui ai fait les "Nuits debout" et qui marchais dans les manifs avant de savoir marcher. Est-ce que la tentation de la droite s'insinuerait en moi ? Et si mon âme était corrompue ? Oh mon Dieu, je parle d'âme et je dis oh mon Dieu. Mon coeur s'égare, mes cheveux tombent. Je dois rentrer en mon être à la rencontre du garçon que j'étais à sept ans. Il est venu, le temps d'écrire mes confessions, mes souvenirs encore tendres de cette enfance, celle d'une fleur de barricade éprise de discipline, mère de liberté".

Par Arthur Nesnidal
Chez Flammarion

|

Auteur

Arthur Nesnidal

Editeur

Flammarion

Genre

Sciences politiques

Confessions d'un enfant de la gauche

Arthur Nesnidal

Paru le 15/10/2025

224 pages

Flammarion

19,00 €

9782080484208
