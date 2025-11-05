Inscription
#Manga

SARISSA of Noctilucent Cloud Tome 12

Miki Matsuda, *kome, Kome

ActuaLitté
Le Gardien des Cieux cherche à maintenir l'humanité prisonnière sur Terre, en exploitant le pouvoir des Anciens caché sur la Lune. Si les tentacules émergents de la "Luna-Nova" parviennent à encercler la planète, l'humanité perdra à jamais son accès à l'espace ! Pour contrer cette menace, l'IOSS met en place une opération d'envergure. Mais la situation se complique avec l'apparition d'un gigantesque arpenteur d'une puissance incommensurable. Mum, elle aussi équipée de la technologie des Anciens, arrive sur le mont des arpenteurs pour résoudre ce problème en personne...

Par Miki Matsuda, *kome, Kome
Chez Panini comics

|

Auteur

Miki Matsuda, *kome, Kome

Editeur

Panini comics

Genre

Shonen/garçon

SARISSA of Noctilucent Cloud Tome 12

Miki Matsuda, Kome

Paru le 05/11/2025

Panini comics

9,29 €

ActuaLitté
9791039140386
