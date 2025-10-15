Le gras, c'est la vie !

Et si la bonté du monde était concentrée dans le moelleux, le tendre, le charnu, l'onctueux, le doux, le généreux ? Remontez à la source des bonheurs originels. Plongez dans la volupté pure, sans culpabilité. Savourez le franc-parler des plats réconfortants. Marion Chatelain nous guide à travers champs, marchés et cuisines dans son royaume du goût, c'est-à-dire du gras. On y croise des artisans passionnés, des recettes et accords joyeux, des idées fraîches et crémeuses. Ames sensibles, réjouissez-vous : rien n'est aussi délicat, nuancé et fascinant que la matière première de toutes les gourmandises. Si votre cerveau, qui se compose de 60% de lipides, vos papilles et même votre santé aiment tant le gras, vous allez (enfin) comprendre pourquoi et découvrir comment lui faire honneur. Encyclopédie buissonière et malicieuse du gras, ce livre est une déclaration d'amour à tout ce qui fond, dore, crépite, sublime la cuisine et la vie.