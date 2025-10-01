Dans un monde où tout s'effondre, comment ne pas succomber à la tentation de la réalité virtuelle ? BAI, Brain Artificial Intelligence, semble en effet offrir une échappatoire providentielle au quotidien de plus en plus rude qu'il s'agit d'affronter. Le problème, c'est que dès lors qu'on goûte à BAI, il semble impossible de s'en passer. ? Puissante réflexion sur l'intelligence artificielle, cette dystopie est un véritable cri d'alerte face aux technologies qui s'immiscent plus que jamais dans notre quotidien et bouleversent fondamentalement les relations humaines.
