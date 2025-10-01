Inscription
Bai

Fortu

ActuaLitté
Dans un monde où tout s'effondre, comment ne pas succomber à la tentation de la réalité virtuelle ? BAI, Brain Artificial Intelligence, semble en effet offrir une échappatoire providentielle au quotidien de plus en plus rude qu'il s'agit d'affronter. Le problème, c'est que dès lors qu'on goûte à BAI, il semble impossible de s'en passer. ? Puissante réflexion sur l'intelligence artificielle, cette dystopie est un véritable cri d'alerte face aux technologies qui s'immiscent plus que jamais dans notre quotidien et bouleversent fondamentalement les relations humaines.

Par Fortu
Chez Cambourakis

Auteur

Fortu

Editeur

Cambourakis

Genre

Science-fiction

Bai

Fortu

Paru le 01/10/2025

Cambourakis

15,00 €

9782386690778
