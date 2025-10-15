Le yoga au service de votre santé, 10 séances pour prendre soin de vous : digestion, douleurs, sommeil, etc. La Yogathérapie propose de retrouver l'équilibre de sa santé et de l'optimiser sur tous les plans : physique, énergétique, émotionnel, mental et spirituel. Elle s'intéresse à la racine du trouble et permet un travail préventif. Ce n'est pas qu'une boîte à outils, c'est aussi une invitation à adopter un état d'esprit et une discipline : observer nos petits maux du quotidien au-delà des signes et des symptômes, les considérer comme un signal informant de la nécessité de rectifier un certain comportement, et avoir conscience du fait qu'un déséquilibre de la santé trouve son origine sur d'autres plans que le plan physique. Vous trouverez dans cet ouvrage pratique : - Une introduction sur les principes de la Yogathérapie. - Des pratiques de Yogathérapie classées par thématiques de maux (le stress, le sommeil, la digestion, la ménopause, le mal au dos, les articulations, les troubles respiratoires, les troubles émotionnels, etc.) - Chaque séance est composée d'asanas, de Pranayama (le yoga de la respiration), de Mudra (le yoga des doigts), de Yoga Nidra (exercices de visualisation), de méditation, et des conseils pour aller plus loin dans le soin de soi. Un livre essentiel qui vous guidera, à travers des pratiques simples et douces de Yogathérapie, vers une prise de conscience de l'origine de vos maux et un savoir quant à la façon de rétablir l'équilibre en soi.