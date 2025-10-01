Nature et Vérité

Il y a le froid qui mord, le vent qui emporte, la lumière qui caresse. Des pas dans la neige, un regard dans la foule, un oiseau qui s'élève. Et, dans le murmure du monde, la vie qui bat - fragile, passagère, infiniment présente. Dans ce recueil composé en trois mouvements, Christian Joseph déploie une poésie sensible, habitée par les éléments. De l'hiver glacé aux promesses du printemps, des silences brûlants de l'été aux vents porteurs de renaissance, la nature devient mémoire et miroir de l'âme. Au coeur de la foule ou seul sur un trottoir, l'humain vacille, pense, aime, chante et interroge le sens. Entre beauté fugace et profonde tendresse, le poète invite son lecteur à ralentir, regarder, écouter... et ressentir.