Apaiser Hitler

Tim Bouverie, Séverine Weiss, Johann Chapoutot

Munich 1938 est le tournant capital, l'ultime étape avant le conflit général. La politique d'apaisement voulue par les Anglais, contre l'avis de Churchill, y trouve son épilogue. Dans un récit haletant reconstituant les tractations qui se jouèrent pour "apaiser Hitler", Tim Bouverie fait revivre le marché de dupes que le Führer imposa aux Européens dès 1933. Il montre que les situations ne sont jamais inspirées par le seul aveuglement de quelques-uns mais le fruit d'une équipe perméable à son époque. Tour à tour vue de Londres, Paris ou Berlin, cette histoire a bien des leçons à livrer à notre présent tourmenté.

Par Tim Bouverie, Séverine Weiss, Johann Chapoutot
Chez Flammarion

|

Auteur

Tim Bouverie, Séverine Weiss, Johann Chapoutot

Editeur

Flammarion

Genre

Généralités

Apaiser Hitler

Tim Bouverie trad. Séverine Weiss

Paru le 15/10/2025

800 pages

Flammarion

14,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782080246943
