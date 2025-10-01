J'ai frôlé la mort, Dieu m'a sauvé en me préservant

Une nuit, une route, un instant d'inattention... et tout bascule. Lorsque Didier Jean et son frère Phil prennent la route après une dispute familiale, ils sont loin d'imaginer que leur voyage se terminera sur un lit d'hôpital. Un accident brutal, 120 jours de convalescence, et une question lancinante : comment se reconstruire après un tel drame ? Dans ce témoignage intime et sincère, Didier Jean Jermidi plonge le lecteur au coeur de son combat. Entre douleur et espoir, il raconte son parcours marqué par la foi, son retour à la spiritualité et sa détermination à reprendre le contrôle de sa vie. A travers ses souvenirs d'enfance, ses réflexions sur l'amour, le mariage et le monde moderne, il partage une vision lumineuse et pleine de sagesse.