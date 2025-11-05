L'art du dénudement

"Peut-être n'existe-t-il qu'une peinture cistercienne : celle de Pierre Soulages". Par ces mots étonnants, Georges Duby propose une lecture inattendue de l'art pictural de Pierre Soulages (1919-2022), dont il exemplifie la rigueur ascétique et la recherche d'un dénudement monastique quasi-cistercien. Rédigé entre 1970 et 1972, ce court texte, initialement prévu pour un ouvrage collectif qui ne fut jamais publié, jette un regard chargé d'une grande profondeur historique qui éclaire l'incroyable démarche artistique de celui qui fut sans doute le plus grand peintre abstrait français.