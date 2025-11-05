Inscription
#Beaux livres

L'art du dénudement

Benoît Decron, Georges Duby

ActuaLitté
"Peut-être n'existe-t-il qu'une peinture cistercienne : celle de Pierre Soulages". Par ces mots étonnants, Georges Duby propose une lecture inattendue de l'art pictural de Pierre Soulages (1919-2022), dont il exemplifie la rigueur ascétique et la recherche d'un dénudement monastique quasi-cistercien. Rédigé entre 1970 et 1972, ce court texte, initialement prévu pour un ouvrage collectif qui ne fut jamais publié, jette un regard chargé d'une grande profondeur historique qui éclaire l'incroyable démarche artistique de celui qui fut sans doute le plus grand peintre abstrait français.

Par Benoît Decron, Georges Duby
Chez Hermann

|

Auteur

Benoît Decron, Georges Duby

Editeur

Hermann

Genre

Essais biographiques

L'art du dénudement

Georges Duby

Paru le 05/11/2025

64 pages

Hermann

10,00 €

ActuaLitté
9791037041777
