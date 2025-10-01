L'Encre du temps

Et si le temps n'était pas qu'un simple écoulement, mais une encre, prête à tracer les contours de la mémoire et de l'être ? Cet ouvrage est une invitation à suspendre le cours des heures pour mieux en sonder le mystère. Florence Fabre-Girard y ouvre les portes d'une méditation profonde, où se mêlent réflexions intimes, résonances littéraires et spiritualité poétique. Au fil des pages, elle tisse un lien vibrant entre souvenirs personnels, lectures fondatrices et quête d'absolu, dans une langue lumineuse, composant avec ses poèmes, pensées et illustrations une mosaïque onirique.