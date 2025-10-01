Inscription
#Roman francophone

L'Encre du temps

Florence Fabre-Girard

Et si le temps n'était pas qu'un simple écoulement, mais une encre, prête à tracer les contours de la mémoire et de l'être ? Cet ouvrage est une invitation à suspendre le cours des heures pour mieux en sonder le mystère. Florence Fabre-Girard y ouvre les portes d'une méditation profonde, où se mêlent réflexions intimes, résonances littéraires et spiritualité poétique. Au fil des pages, elle tisse un lien vibrant entre souvenirs personnels, lectures fondatrices et quête d'absolu, dans une langue lumineuse, composant avec ses poèmes, pensées et illustrations une mosaïque onirique.

Par Florence Fabre-Girard
Chez Editions Jets d'encre

|

Auteur

Florence Fabre-Girard

Editeur

Editions Jets d'encre

Genre

Poésie

L'Encre du temps

Florence Fabre-Girard

Paru le 01/10/2025

Editions Jets d'encre

15,10 €

9782385801403
© Notice établie par ORB
