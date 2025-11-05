Inscription
#Imaginaire

Le palais de sang

June Hur, Tiphs, Marion Roman

ActuaLitté
Corée, 1758. Fille illégitime, Hyeon, 18 ans, a réussi à devenir infirmière au palais à force de travail et d'acharnement. Elle n'a d'autre but que d'effectuer son métier discrètement et, peut-être, gagner enfin l'approbation de son père. Lorsque quatre femmes sont sauvagement assassinées en une nuit et que sa mentor est accusée, Hyeon décide d'enquêter en secret pour prouver son innocence. Elle croise alors la route d'Eojin, un jeune inspecteur. Ensemble, ils plongent dans les recoins les plus sombres du palais. Mais les secrets mortels qu'ils découvrent les mènent vers une piste sanglante et dangereuse... Une immersion palpitante dans la Corée impériale Entre secrets d'Etat, romance naissante et condition féminine, Le palais de sang est un thriller historique aussi haletant qu'émouvant. A la manière des k-dramas, il mêle thriller et amour sur fond de décors somptueux et de tensions politiques. Porté par la plume précise et sensible de June Hur, ce récit envoûtant dévoile les rouages du pouvoir à travers une héroïne forte, lucide et bouleversante. Pour vibrer entre enquête et émotion Ce roman dès 13 ans invite à explorer une culture fascinante, tout en posant des questions très actuelles : comment s'imposer quand on ne rentre dans aucune case ? Comment distinguer le vrai du faux quand tout semble masque et manipulation ? Lauréat du prestigieux Prix Edgar Allan Poe 2023, ce texte mêle brillamment quête de justice, recherche d'identité et premiers émois.

Par June Hur, Tiphs, Marion Roman
Chez Bayard jeunesse

|

Auteur

June Hur, Tiphs, Marion Roman

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Suspense

Le palais de sang

June Hur, Tiphs trad. Marion Roman

Paru le 05/11/2025

400 pages

Bayard jeunesse

17,90 €

ActuaLitté
9791036373381
