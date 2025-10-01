Raid au Haut-Koenigsbourg

Après la découverte en troupe du superbe château du Haut-Koenigsbourg, les scouts sont envoyés en raid. Charlie se retrouve avec deux autres scouts de son âge. Ils s'enfoncent dans la forêt en dessous du château mais sont bientôt victimes d'un violent orage. L'un des scouts fait une mauvaise chute et se brise la jambe... ainsi que le portable qui permettait de contacter les chefs. Ils vont alors faire une étonnante rencontre...