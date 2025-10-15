Inscription
#Roman jeunesse

La première super enquête de P'tit Sherlock

Pascal Prévot, Art Grootfontein

Une super box de détective avec plein d'accessoires : - Un roman illustré, facile à lire, avec plein d'énigmes à résoudre au fil de l'histoire en utilisant les accessoires de la box. C'est le roman du préquel : P'tit Sherlock y rencontre ses copains pour la première fois et y obtient son diplome de détective. - Une loupe magique à filtre rouge pour résoudre les énigmes du roman. - Une roue de décodage de code secrets. - Un super guide de détective, écrit par P'tit Sherlock en personne, avec tous ses meilleurs conseils ! - Et en plus, un carnet d'enquêteur à spirales avec un crayon pour noter tous les indices.

Chez Larousse

Paru le 29/10/2025

48 pages

17,99 €

9782036071735
