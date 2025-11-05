Inscription
#Essais

10 jours pour apprendre à lire et écrire le coréen

Eunjin Kim, Yumi Choi

ActuaLitté
Vous avez toujours rêvé d'apprendre le coréen ? Ce cahier d'écriture vous offre la promesse de maîtriser l'alphabet coréen en 10 jours seulement grâce à un programme journalier qui vous permettra d'acquérir rapidement les bases grâce à : - Une progression pas à pas des lettres les plus simples aux plus complexes - Le tracé de chaque lettre décomposé - De nombreuses cases d'écriture pour s'entraîner à tracer toutes les lettres dans des carrés, puis à former toutes les syllabes - De nombreuses activités pour mémoriser les lettres et les mots illustrés - Toutes les lettres et tous les mots en version audio pour s'entraîner à les prononcer correctement - Un poster détachable reprenant toutes les lettres de l'alphabet - Le corrigé de toutes les activités en fin d'ouvrage EN BONUS : des planches de vocabulaire thématique illustrées pour apprendre vos premiers mots en coréen !

Par Eunjin Kim, Yumi Choi
Chez Belin

|

Auteur

Eunjin Kim, Yumi Choi

Editeur

Belin

Genre

Coréen

Retrouver tous les articles sur 10 jours pour apprendre à lire et écrire le coréen par Eunjin Kim, Yumi Choi

Commenter ce livre

 

10 jours pour apprendre à lire et écrire le coréen

Eunjin Kim, Yumi Choi

Paru le 05/03/2026

Belin

8,90 €

ActuaLitté
9791035842413
