10 jours pour apprendre à lire et écrire le coréen

Vous avez toujours rêvé d'apprendre le coréen ? Ce cahier d'écriture vous offre la promesse de maîtriser l'alphabet coréen en 10 jours seulement grâce à un programme journalier qui vous permettra d'acquérir rapidement les bases grâce à : - Une progression pas à pas des lettres les plus simples aux plus complexes - Le tracé de chaque lettre décomposé - De nombreuses cases d'écriture pour s'entraîner à tracer toutes les lettres dans des carrés, puis à former toutes les syllabes - De nombreuses activités pour mémoriser les lettres et les mots illustrés - Toutes les lettres et tous les mots en version audio pour s'entraîner à les prononcer correctement - Un poster détachable reprenant toutes les lettres de l'alphabet - Le corrigé de toutes les activités en fin d'ouvrage EN BONUS : des planches de vocabulaire thématique illustrées pour apprendre vos premiers mots en coréen !