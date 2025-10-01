Plus qu'un aliment savoureux, le thé vert matcha est un véritable concentré de bienfaits : il stimule la concentration, renforce l'immunité, améliore la qualité de la peau et des cheveux... tout en apportant une touche vibrante et raffinée à vos recettes. Dans cet ouvrage, Ryoko Benoist, fondatrice de MUSUBI MATCHA, certifiée Japanese Tea Advisor et experte de ce super-aliment, partage 50 recettes créatives, allant des boissons aux plats sucrés (wagashi - les confiseries japonaises traditionnelles, pâtisseries françaises, glaces) et salés (pates, onigiri et ramen au matcha), pour profiter du matcha sous toutes ses formes. Illustré par la photographe culinaire Mayu Makino, ce livre est une invitation à redécouvrir le matcha dans une cuisine végétale, moderne et gourmande. Un thé aux saveurs délicates et à l'histoire millénaire, à explorer sans attendre !