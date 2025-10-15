Inscription
Bridgerton - 30 planches à peindre à l'aquarelle ou à colorier

Ophelie Dhayere

A travers 30 illustrations minutieusement détaillées, laissez-vous transporter dans les bals somptueux et les jardins verdoyants de l'Angleterre de la reine Charlotte. Conçu pour les passionnés de l'univers, ce livre invite à redécouvrir les personnages hauts en couleurs, les scènes emblématiques et les décors iconiques de la série. Chaque page est prédécoupée et imprimée sur du papier aquarelle 180 grammes pour faciliter la mise en couleurs. Faites de vos moments de coloriage une évasion élégante grâce au charme et à la sophistication du monde de Bridgerton !

Par Ophelie Dhayere
Chez Larousse

Auteur

Ophelie Dhayere

Editeur

Larousse

Genre

Aquarelle

Bridgerton - 30 planches à peindre à l'aquarelle ou à colorier

Ophelie Dhayere

Paru le 15/10/2025

72 pages

Larousse

19,99 €

9782036070677
