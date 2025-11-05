D'une beauté sauvage

Dans l'immensité du plateau Limousin, Jeanne et Damien, éleveurs de père en fils, appréhendent le retour des loups. Ils ont travaillé dur pour entretenir leur troupeau, qui est leur seule ressource. Lucas et Mathilde, eux, défendent avec ardeur la cause de ces animaux sauvages. Ils ont repéré un couple de canidés, baptisés Lupo et Léna, qu'ils observent et tentent de protéger. C'est dans un climat tendu que se produit la première attaque, puis la deuxième... et que la colère des éleveurs éclate. Comment accepter une loi qui interdit de défendre leurs bêtes menacées par une "espèce protégée" ? Comment comprendre le combat de Lucas et Mathilde ? Tandis que les deux couples s'affrontent, chacun défendant son idéal de vie, Lupo et Léna, traqués, luttent pour leur survie et celle de leurs petits. De l'animal et de l'homme, qui est le plus menacé ? Sublime peinture de la vie sauvage, le nouveau roman de Christian Signol embrasse, avec un regard d'une grande justesse, la nature, ses acteurs et ses lois. Il célèbre l'éternité du monde vivant sans occulter les défis auxquels il est aujourd'hui, plus que jamais, confronté. Interprétation humaine