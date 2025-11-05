Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

D'une beauté sauvage

Christian Signol, Michelangelo Marchese

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans l'immensité du plateau Limousin, Jeanne et Damien, éleveurs de père en fils, appréhendent le retour des loups. Ils ont travaillé dur pour entretenir leur troupeau, qui est leur seule ressource. Lucas et Mathilde, eux, défendent avec ardeur la cause de ces animaux sauvages. Ils ont repéré un couple de canidés, baptisés Lupo et Léna, qu'ils observent et tentent de protéger. C'est dans un climat tendu que se produit la première attaque, puis la deuxième... et que la colère des éleveurs éclate. Comment accepter une loi qui interdit de défendre leurs bêtes menacées par une "espèce protégée" ? Comment comprendre le combat de Lucas et Mathilde ? Tandis que les deux couples s'affrontent, chacun défendant son idéal de vie, Lupo et Léna, traqués, luttent pour leur survie et celle de leurs petits. De l'animal et de l'homme, qui est le plus menacé ? Sublime peinture de la vie sauvage, le nouveau roman de Christian Signol embrasse, avec un regard d'une grande justesse, la nature, ses acteurs et ses lois. Il célèbre l'éternité du monde vivant sans occulter les défis auxquels il est aujourd'hui, plus que jamais, confronté. Interprétation humaine

Par Christian Signol, Michelangelo Marchese
Chez Audiolib

|

Auteur

Christian Signol, Michelangelo Marchese

Editeur

Audiolib

Genre

CD K7 Littérature

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur D'une beauté sauvage par Christian Signol, Michelangelo Marchese

Commenter ce livre

 

D'une beauté sauvage

Christian Signol

Paru le 05/11/2025

288 pages

Audiolib

22,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791035419219
9791035419219
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.