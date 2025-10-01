Ron Kamonohashi : Deranged Detective Tome 15

Les directeurs des bureaux locaux de l'alliance des détectives disparaissent les uns après les autres et sont retrouvés morts. Kei Moore, directeur de la branche japonaise, reçoit à son tour des menaces et décide de se réfugier dans une grande roue. C'est là qu'il se volatilise mystérieusement, sous les yeux ébahis de Toto et Ron... Arriveront-ils à retrouver Kei ? ! Après Reborn ! , découvrez la nouvelle série à succès d'Akira Amano : Ron Kamonohashi : Deranged Detective ! Un manga d'enquête plébiscité par les lecteurs du Shonen Jump +, aux personnages loufoques et à la narration dynamique. "Avides de mystères et d'enquêtes insolubles ? Voici un nouveau détective dans le game : Ron Kamonohashi". Japan Live "Amano au sommet de son art. Un sans-faute ! " Dylan, libraire au Furet du Nord Louvroil " Ron Kamonohashi nous régale d'abord de sa fraîcheur, mais finit par nous intriguer pour tous ses mystères. " Animeland XTra "Ron Kamonohashi - Deranged detective possède un rythme haletant et une très bonne gestion du suspense et de la narration". L'Avis des bulles