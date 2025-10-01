Inscription
Ron Kamonohashi : Deranged Detective Tome 15

Akira Amano, Alexandre Fournier, Tomiko Bénézet-Toulze

Les directeurs des bureaux locaux de l'alliance des détectives disparaissent les uns après les autres et sont retrouvés morts. Kei Moore, directeur de la branche japonaise, reçoit à son tour des menaces et décide de se réfugier dans une grande roue. C'est là qu'il se volatilise mystérieusement, sous les yeux ébahis de Toto et Ron... Arriveront-ils à retrouver Kei ? ! Après Reborn ! , découvrez la nouvelle série à succès d'Akira Amano : Ron Kamonohashi : Deranged Detective ! Un manga d'enquête plébiscité par les lecteurs du Shonen Jump +, aux personnages loufoques et à la narration dynamique. "Avides de mystères et d'enquêtes insolubles ? Voici un nouveau détective dans le game : Ron Kamonohashi". Japan Live "Amano au sommet de son art. Un sans-faute ! " Dylan, libraire au Furet du Nord Louvroil " Ron Kamonohashi nous régale d'abord de sa fraîcheur, mais finit par nous intriguer pour tous ses mystères. " Animeland XTra "Ron Kamonohashi - Deranged detective possède un rythme haletant et une très bonne gestion du suspense et de la narration". L'Avis des bulles

Ron Kamonohashi : Deranged Detective Tome 15

Akira Amano trad. Alexandre Fournier

Paru le 01/10/2025

208 pages

7,95 €

9782382815694
