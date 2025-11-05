Inscription
#Polar

Cartel

Don Winslow

ActuaLitté
Le deuxième tome de la trilogie emblématique de Don Winslow sur la montée en puissance des narco-empires 2004. Art Keller, ex-agent de la DEA, mène une vie paisible depuis qu'il a mis derrière les barreaux Adán Barrera, chef du cartel le plus puissant du monde. Quand Barrera s'évade et tente de reconquérir le royaume qui était le sien aux mains de ses concurrents mexicains, la violence repart de plus belle. Keller n'a d'autres choix que de reprendre du service, lui qui connaît si bien le fugitif. Dans un monde où règnent pouvoir, corruption, honneur et sacrifice, les ennemis de toujours s'affrontent dans un duel sans merci. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Jean Esch A propos de l'auteur Don Winslow est l'auteur d'une vingtaine de best-sellers internationaux, dont Corruption, Savages et L'Hiver de Frankie Machine. Il vit aujourd'hui entre la Californie et le Rhode Island. "J'ai été complétement emporté ! Emotion, tension, il y a tout dans ce livre". Stephen King "Le Guerre et Paix des romans sur la drogue". James Ellroy "Une fresque épique au souffle singulier". Télérama "Un immense roman". L'Express

Par Don Winslow
Chez HarperCollins France

|

Auteur

Don Winslow

Editeur

HarperCollins France

Genre

Romans policiers

Cartel

Don Winslow

Paru le 05/11/2025

864 pages

HarperCollins France

11,25 €

ActuaLitté
9791033923640
