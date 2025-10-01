Inscription
Psyché & Eros

Claire Allouch, Luna McNamara

Qui a dit que l'amour véritable était un mythe ? Selon une prophétie, Psyché est destinée à vaincre un monstre redouté des dieux eux-mêmes. Rompue au maniement de l'arc depuis son plus jeune âge, la princesse de Mycènes s'apprête à embrasser sa destinée. Mais sa beauté légendaire lui attire la jalousie d'Aphrodite qui envoie Eros lui jeter une malédiction d'amour fatal. Lorsque celui-ci se pique avec la flèche promise à Psyché, il se retrouve condamné à l'aimer et se la voir arrachée à l'instant où leurs yeux se rencontreront - ce qui ne manque pas d'arriver. Afin de conjurer l'irréparable, l'impétueuse Psyché doit triompher des épreuves mortelles que fomente Aphrodite. Pour sauver son amour perdu, Psyché est prête à tout, faille-t-il descendre jusqu'aux enfers... Une éblouissante réécriture féministe de la plus grande histoire d'amour de la mythologie grecque ! Pour les fans de Madeleine Miller et Scarlett St. Clair. "C'est très drôle ! Cette réécriture mythologique est vraiment merveilleuse : Psyché est une héroïne combative et Eros un dieu extrêmement séduisant ! " Elodie Harper "Chaque page est une aventure haletante. A se pâmer ! " Roshani Chokshi "Un roman poétique et fiévreux". Gregory Maguire "Un envoûtant récit d'aventure, de romance, et d'amour impossible". Sue Lynn Tan "Lyrique et puissant, Psyché et Eros est un pur régal". Rebecca Ross "Une aventure trépidante aux personnages étincelants et plus vrais que nature. Aussi drôle qu'émouvant. Un immense bonheur ! " Jennifer Saint

