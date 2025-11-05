Inscription
#Roman francophone

Dark Romance

Lauriane Crettenand, Penelope Douglas

Leur amour peut les sauver... ou les détruire. Michael Crist. Un nom qui fait frissonner chaque fille de notre petite communauté privilégiée de la côte Est. Moi comme les autres. Sauf que moi, ce n'est pas sa beauté à couper le souffle ou le fait qu'il soit riche et adulé qui me fascine - enfin, pas seulement. Non, moi, c'est la noirceur que je devine sous sa carapace dorée. La violence dans son regard noisette. Son mépris pour les règles, les lois, la morale. Ce miroir permanent de tout ce qui est noir et sombre au fond de moi. En dix-neuf ans, Michael ne m'a jamais jeté un regard. Mais, le jour où il s'intéresse à moi, je ne sais pas si je dois être excitée... ou terrifiée. A propos de l'autrice : Après avoir passé son adolescence à essayer de faire plaisir à tout le monde, Penelope Douglas a un jour décidé de faire ce qu'elle voulait, elle. Elle a traversé le Japon en train, sauté du haut d'une cascade et commencé à écrire des romances intenses et passionnées, à son image. Comme elle, ses héros brisent les règles, affrontent leurs peurs et leur part d'ombre. Et c'est sous le soleil de Las Vegas, entourée de son mari et de sa fille, qu'elle travaille tous les jours à trouver l'équilibre parfait entre émotion et drame, sexe et danger, amour et haine. Une révélation New Adult.

Par Lauriane Crettenand, Penelope Douglas
Chez HarperCollins France

|

Auteur

Lauriane Crettenand, Penelope Douglas

Editeur

HarperCollins France

Genre

Romance sexy

Dark Romance

Penelope Douglas trad. Lauriane Crettenand

Paru le 05/11/2025

472 pages

HarperCollins France

23,90 €

9791033923527
© Notice établie par ORB
