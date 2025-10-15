Inscription
Le pouvoir magique de votre cerveau

Sabina Brennan

La psychologue et neuroscientifique Dr Brennan nous montre avec ce guide puissant qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une foi aveugle ou de croire en des forces supérieures pour manifester votre plein potentiel. En rendant accessible une neuroscience souvent complexe à travers des stratégies simples et inspirantes, ce livre vous apprendra à : - Clarifier ce que vous désirez vraiment - Cultiver davantage d'autocompassion - Vous reconnecter à votre être profond - Passer à l'action de façon consciente pour amorcer le changement souhaité - Créer votre vie idéale grâce à des techniques efficaces et scientifiquement fondées

Par Sabina Brennan
Chez Hachette

Auteur

Sabina Brennan

Editeur

Hachette

Genre

Esotérisme

Le pouvoir magique de votre cerveau

Sabina Brennan

Paru le 15/10/2025

320 pages

Hachette

19,95 €

9782017342199
