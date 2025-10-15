Le pouvoir magique de votre cerveau

La psychologue et neuroscientifique Dr Brennan nous montre avec ce guide puissant qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une foi aveugle ou de croire en des forces supérieures pour manifester votre plein potentiel. En rendant accessible une neuroscience souvent complexe à travers des stratégies simples et inspirantes, ce livre vous apprendra à : - Clarifier ce que vous désirez vraiment - Cultiver davantage d'autocompassion - Vous reconnecter à votre être profond - Passer à l'action de façon consciente pour amorcer le changement souhaité - Créer votre vie idéale grâce à des techniques efficaces et scientifiquement fondées