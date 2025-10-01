Inscription
#Roman francophone

La voix de l'ode

Ce texte est une oeuvre poétique et introspective qui explore les méandres de l'existence, du temps, de la mémoire et de l'âme humaine. Il se présente comme une traversée sensible, entre prose et poésie libre, où chaque mot cherche à traduire une expérience intérieure profonde. Divisé en plusieurs parties "Naissance" , "Puisque le temps parlera" , "Le Noir" , "Les Sables" , l'ouvrage interroge la condition humaine à travers le prisme du silence, du rêve, de la solitude, de l'amour, de la mort et de la foi. Le narrateur évoque la naissance non seulement comme début biologique, mais aussi comme éveil à la conscience. L'oeuvre plonge ensuite dans une réflexion sur le temps, perçu comme fugace et déterminant. Le noir symbolise à la fois la douleur, le repli, mais aussi l'espace d'où surgissent les vérités intérieures. Dans "Les Sables" , le texte prend une tonalité contemplative, philosophique, nourrie d'images naturelles et spirituelles.

Auteur

Editeur

Genre

Poésie

La voix de l'ode

Paru le 01/10/2025

98 pages

17,00 €

9782371586666
© Notice établie par ORB
