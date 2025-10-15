Twisted Hearts

Elle lui est interdite. Il est tout ce qu'elle désire. Gemma Bazzoli a grandi dans un monde où l'honneur prime sur les sentiments, et où les mariages se négocient comme des alliances de pouvoir. Mais son coeur, lui, n'a jamais douté : il appartient à Savio Falcone, le combattant le plus redouté et le plus insaisissable de la Camorra. Savio, lui, n'est pas du genre à s'attacher. Il collectionne les conquêtes, fuit les engagements... et garde ses distances avec la seule fille qui hante ses pensées. Car Gemma est intouchable. Elle est la petite soeur de son meilleur ami, bien trop précieuse pour sa vie de chaos. Tout bascule quand Gemma est promise à un autre. Pour la garder, Savio devra se battre contre les traditions, contre ses propres démons, voire contre lui-même. Mais s'il pensait pouvoir la dominer... elle est la seule capable de le faire plier.