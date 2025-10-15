Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Twisted Hearts

Cora Reilly

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Elle lui est interdite. Il est tout ce qu'elle désire. Gemma Bazzoli a grandi dans un monde où l'honneur prime sur les sentiments, et où les mariages se négocient comme des alliances de pouvoir. Mais son coeur, lui, n'a jamais douté : il appartient à Savio Falcone, le combattant le plus redouté et le plus insaisissable de la Camorra. Savio, lui, n'est pas du genre à s'attacher. Il collectionne les conquêtes, fuit les engagements... et garde ses distances avec la seule fille qui hante ses pensées. Car Gemma est intouchable. Elle est la petite soeur de son meilleur ami, bien trop précieuse pour sa vie de chaos. Tout bascule quand Gemma est promise à un autre. Pour la garder, Savio devra se battre contre les traditions, contre ses propres démons, voire contre lui-même. Mais s'il pensait pouvoir la dominer... elle est la seule capable de le faire plier.

Par Cora Reilly
Chez Hachette

|

Auteur

Cora Reilly

Editeur

Hachette

Genre

Romance sexy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Twisted Hearts par Cora Reilly

Commenter ce livre

 

Twisted Hearts

Cora Reilly

Paru le 15/10/2025

448 pages

Hachette

23,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017335368
9782017335368
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.